В Бишкеке опять начались беспорядки – в центре города стреляли, есть раненые: видео
По информации местных СМИ, во время митинга был ранен охранник бывшего премьер-министра
В центре столицы Кыргызстана Бишкека начались протесты между сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, оппозиционера Омрубека Бабанова и кандидата на пост на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом сообщает издание АКИpress.
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По информации издания, столкновения произошли после того, как сторонники Жапарова закидали пришедших на площадь Ала-Тоо последователей Атамбаева и Бабанова камнями и бутылками. В ответ охранники экс-президента открыли стрельбу, информации о погибших или раненых пока нет, однако отмечается, что на место происшествия прибыли волонтеры "Красного полумесяца".
Отмечается, на площади Ала Тоо уже около десяти тысяч человек.
Обостряется pic.twitter.com/eOlLlORd0o— Уже не сомневающийся (@zmeja_diesel) October 9, 2020
Издание 24.kg сообщает, что во время митинга был ранен охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева.
Столкновения в Бишкеке. Сторонники Жапарова кидают камни в сторону трибун. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/pf1UC4frwb— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 9, 2020
ДОПОЛНЕНО в 16:15: экс-президент А
- 5 октября 2020 года в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
- ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов депутатов в парламент.
- 6 октября премьер-министр страны Боронов подал в отставку.
- 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков объявил ввел в стране режим чрезвычайного положения.
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