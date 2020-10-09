В Бишкеке опять начались беспорядки – в центре города стреляли, есть раненые: видео

По информации местных СМИ, во время митинга был ранен охранник бывшего премьер-министра

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В центре столицы Кыргызстана Бишкека начались протесты между сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, оппозиционера Омрубека Бабанова и кандидата на пост на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом сообщает издание АКИpress.

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По информации издания, столкновения произошли после того, как сторонники Жапарова закидали пришедших на площадь Ала-Тоо последователей Атамбаева и Бабанова камнями и бутылками. В ответ охранники экс-президента открыли стрельбу, информации о погибших или раненых пока нет, однако отмечается, что на место происшествия прибыли волонтеры "Красного полумесяца".

Отмечается, на площади Ала Тоо уже около десяти тысяч человек.

Издание 24.kg сообщает, что во время митинга был ранен охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Столкновения в Бишкеке. Сторонники Жапарова кидают камни в сторону трибун. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/pf1UC4frwb — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 9, 2020

ДОПОЛНЕНО в 16:15: экс-президент А

Станислав Стороженко

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