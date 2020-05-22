В Болгарии хотят убрать памятник советским солдатам: МИД РФ пишет о "кощунстве"

У памятника в Софии (фото - ЕРА)

Глава Лозенецкого района болгарской столицы Софии призвал убрать из общественного парка памятник "советским освободителям Болгарии". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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После того, как Константину Павлову, узнав о его инициативе, написал "глубоко возмущенное" письмо посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров, тот обратился к мэру Софии.

Российский дипломат сетует, что возможные раскопки останков советских солдат "могут интерпретировать как попытку реабилитировать нацизм".

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Письмо Макарова главе софийского района:

"Продолжаю надеяться, что мэр Софии, наконец, отреагирует на мой призыв об освобождении нашего города от (символов) тоталитарной эпохи", - пишет в соцсети Павлов.

Он добавил, что памятник можно перенести в музей, а в том случае, если под монументом найдут останки, их "похоронят в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

Ответ болгарского чиновника:

Также Павлов переслал письмо российского посла министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой: ждет ее реакции на заявление Макарова.

У памятника в Софии (фото - ЕРА):

24 февраля 2020-го в Праге переименовали площадь перед посольством РФ в честь Немцова.

3 апреля там демонтировали 40-летний памятник советскому маршалу Коневу - в РФ открыли дело за снос.

На месте памятника Коневу хотят поставить памятник освобождению Праги в 1945-м.

23 апреля мэру Праги дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа.

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