Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Болгарии хотят убрать памятник советским солдатам: МИД РФ пишет о "кощунстве"

В Болгарии хотят убрать памятник советским солдатам: МИД РФ пишет о "кощунстве" - Фото
У памятника в Софии (фото - ЕРА)
22.05.2020, 08:16

Российский посол в Болгарии назвал идею местной власти "кощунством", которое якобы может вести к "возрождению человеконенавистнической идеологии"

Глава Лозенецкого района болгарской столицы Софии призвал убрать из общественного парка памятник "советским освободителям Болгарии". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После того, как Константину Павлову, узнав о его инициативе, написал "глубоко возмущенное" письмо посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров, тот обратился к мэру Софии.

Российский дипломат сетует, что возможные раскопки останков советских солдат "могут интерпретировать как попытку реабилитировать нацизм".

Смотрите видео: В Софии полиция прекратила акцию против агрессии РФ

Письмо Макарова главе софийского района:

"Продолжаю надеяться, что мэр Софии, наконец, отреагирует на мой призыв об освобождении нашего города от (символов) тоталитарной эпохи", - пишет в соцсети Павлов.

Он добавил, что памятник можно перенести в музей, а в том случае, если под монументом найдут останки, их "похоронят в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.

Ответ болгарского чиновника:

Также Павлов переслал письмо российского посла министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой: ждет ее реакции на заявление Макарова.

У памятника в Софии (фото - ЕРА):

  • 24 февраля 2020-го в Праге переименовали площадь перед посольством РФ в честь Немцова.
  • 3 апреля там демонтировали 40-летний памятник советскому маршалу Коневу - в РФ открыли дело за снос.
  • На месте памятника Коневу хотят поставить памятник освобождению Праги в 1945-м.
  • 23 апреля мэру Праги дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа.

Читайте также: Глава Минобороны Чехии написал в Москву насчет памятника Коневу: его не отдадут

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
ссср памятник оккупация нацизм болгария скандал советский союз софия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 