В Болгарии хотят убрать памятник советским солдатам: МИД РФ пишет о "кощунстве"

Глава Лозенецкого района болгарской столицы Софии призвал убрать из общественного парка памятник "советским освободителям Болгарии". Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
После того, как Константину Павлову, узнав о его инициативе, написал "глубоко возмущенное" письмо посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров, тот обратился к мэру Софии.
Российский дипломат сетует, что возможные раскопки останков советских солдат "могут интерпретировать как попытку реабилитировать нацизм".
Смотрите видео: В Софии полиция прекратила акцию против агрессии РФ
Письмо Макарова главе софийского района:
"Продолжаю надеяться, что мэр Софии, наконец, отреагирует на мой призыв об освобождении нашего города от (символов) тоталитарной эпохи", - пишет в соцсети Павлов.
Он добавил, что памятник можно перенести в музей, а в том случае, если под монументом найдут останки, их "похоронят в соответствии с гуманитарным законодательством" на местном кладбище.
Ответ болгарского чиновника:
Также Павлов переслал письмо российского посла министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой: ждет ее реакции на заявление Макарова.
У памятника в Софии (фото - ЕРА):
Читайте также: Глава Минобороны Чехии написал в Москву насчет памятника Коневу: его не отдадут