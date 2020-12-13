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В Борисполе задержали поляка: его разыскивал Интерпол за организованную преступность

13.12.2020, 13:00
В Борисполе задержали поляка: его разыскивал Интерпол за организованную преступность - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

12 декабря в аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Польши, находившегося в международном розыске по подозрению в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Мужчина направлялся в ОАЭ. Во время оформления его документов сработала база данных Интерпола, там отмечалось – при обнаружении арестовать. "Охранники границы сразу задержали гражданина Польши и уведомили Укрбюро Интерпола в Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске", – заявляют в ГПСУ.

Мужчину передали полицейским для дальнейшей экстрадиции в Польшу. 

  • 11 ноября пограничники задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске за мошенничество.
Владислав Сердюк
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