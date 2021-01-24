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В Черное море зашел американский эсминец USS Donald Cook

24.01.2021, 12:32
В Черное море зашел американский эсминец USS Donald Cook - Фото
USS Donald Cook (фото - USNavyEurope)

23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота США. 

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ВМС США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году. Участие в тренировке также принимали самолеты из Италии и Германии. 

"ВМС регулярно работают в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий черноморский регион, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды", – заявляют в шестом флоте. 

Главным оружием USS Donald Cook являются крылатые ракеты Томагавк с дальностью полёта до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Владислав Сердюк
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USS Donald Cook черное море

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