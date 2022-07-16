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В Эстонии сформирована новая коалиция. Кая Каллас останется премьером

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 02:18
В Эстонии сформирована новая коалиция. Кая Каллас останется премьером - Фото
Фото: EPA

В Эстонии в пятницу была сформирована новая коалиция в составе Партии реформ, Isamaa ("Отечество") и Социал-демократической партии. Они договорились о формировании правительства, должность премьера в котором сохранит Кая Каллас, пишет Делфи.

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3 июня Каллас заявила о решении инициировать отставку всех министров от Центристской партии, предыдущего партнера Партии реформ по коалиции. Формальной причиной этого шага стало решение центристов отказаться от согласованного перехода начального образования на эстонский язык.

После этого была создана новая коалиция, которая уже пообещала оказывать всестороннюю поддержку Украине и украинским беженцам.

"Основа нашей внешней политики – убеждение в том, что Эстония должна быть полностью защищена в ситуации, когда соседняя с нами страна – Российская Федерация – ведет себя как агрессор и нарушает все международные нормы", – говорится в коалиционном договоре, который подписали 15 июля.

Министром иностранных дел Эстонии станет представитель "Отечества" Урмас Рейнсалу.

Андрей Водяный
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эстония Кая Каллас
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