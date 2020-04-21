Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В эстонском учебнике Крым оказался российским: карту обещают заменить

В эстонском учебнике Крым оказался российским: карту обещают заменить - Фото
Фото: pixabay.com
21.04.2020, 12:25

В Эстонии в школьном учебнике нашли карту, где Крым обозначен как российская территория

Члены украинской диаспоры в Эстонии обнаружили в школьном учебнике английского языка для седьмого класса "I love English 7", выпущенного в 2018 году, карту, на которой Крым обозначен как территория России. Об этом сообщает ERR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представители Конгресса украинцев Эстонии в прошлую пятницу, 17 марта, обратились с письмом к министру образования и науки с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просьбой предотвратить повторение подобных случаев.

Фото сторінки з картою, де Крим позначений як територія РФ. Конгрес українців Естонії
Фото: страница в учебнике, где Крым отмечен как территория РФ/Конгресс украинцев Эстонии
Директор издательства Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, Ааво Кенник отметил, что он сожалеет об инциденте и что ошибка произошла неумышленно, ведь карту взяли из открытого источника.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс в своем комментарии отметил, что учебники, по которым учатся дети в школах, должны соответствовать государственным учебным программам и подчеркнул, что "данная информация с картой в учебнике не является правильной, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крыма".

Издательство сразу извинилось за ошибку и собиралось передать учреждениям, получившим эти учебники, страницы с исправленной картой, однако Министерство образования попросило полностью заменить учебники, что может обойтись издательству в 10 000 - 20 000 тысяч евро.

По словам директора издательства, учебником пользуются более 200 эстонских школ, в основном с эстонским языком обучения, при этом есть и русскоязычные.

Читайте также: "Новая провокация". У Зеленского ответили ФСБ на "украинских диверсантов в Крыму

  • 13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.
  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма.
Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
Россия образование Крым оккупация крыма эстония учебник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 