В эстонском учебнике Крым оказался российским: карту обещают заменить

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Члены украинской диаспоры в Эстонии обнаружили в школьном учебнике английского языка для седьмого класса "I love English 7", выпущенного в 2018 году, карту, на которой Крым обозначен как территория России. Об этом сообщает ERR.

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Представители Конгресса украинцев Эстонии в прошлую пятницу, 17 марта, обратились с письмом к министру образования и науки с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просьбой предотвратить повторение подобных случаев.



Фото: страница в учебнике, где Крым отмечен как территория РФ/Конгресс украинцев Эстонии Директор издательства Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, Ааво Кенник отметил, что он сожалеет об инциденте и что ошибка произошла неумышленно, ведь карту взяли из открытого источника.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс в своем комментарии отметил, что учебники, по которым учатся дети в школах, должны соответствовать государственным учебным программам и подчеркнул, что "данная информация с картой в учебнике не является правильной, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крыма".

Издательство сразу извинилось за ошибку и собиралось передать учреждениям, получившим эти учебники, страницы с исправленной картой, однако Министерство образования попросило полностью заменить учебники, что может обойтись издательству в 10 000 - 20 000 тысяч евро.

По словам директора издательства, учебником пользуются более 200 эстонских школ, в основном с эстонским языком обучения, при этом есть и русскоязычные.

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13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупации Россией Крыма.