В Германии суд назвал незаконной слежку разведки за иностранцами в интернете

рейхстаг Германия (pixabay.com)

Федеральный конституционный суд Германии назвал противозаконными действия разведслужбой BND (Bundesnachrichtendienst), которая без конкретных оснований отслеживала в интернете коммуникационные потоки за границей. Об этом говорится в решении суда, передает Укринформ.

В постановлении суда говорится, что Федеральная служба разведки обязана соблюдать основные права конституции при осуществлении телекоммуникационного слежения за иностранцами в других странах, и ее действия в нынешней форме нарушают основное право на конфиденциальность телекоммуникаций и свободу прессы.

Сообщается, что в начале 2018 года на такие действия BND пожаловались немецкие журналисты, а также правозащитная организация "Репортеры без границ".

Отмечается, что на территории Германии BND не имеет права следить за гражданами в интернете.

Суд постановил, что положения о наблюдении за интернет-коммуникацией граждан иностранных государств за рубежом должны быть обновлены не позднее 31 декабря 2021 года. В законе к тому же должны быть пересмотрены положения о сотрудничестве BND с иностранными разведслужбами, а также правила сбора и обработки данных.

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