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В Израиле хотят запретить отслеживать через смартфоны зараженных коронавирусом

В Израиле хотят запретить отслеживать через смартфоны зараженных коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.04.2020, 12:10

Верховный суд Израиля высказал свою позицию и дал правительству страны время на узаконивание слежки при помощи мобильных телефонов

Верховный суд Израиля запретит использовать мобильные телефоны для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом, если парламент Израиля Кнессет до конца апреля не узаконит эту практику. Постановление суда о необходимости легализации такой слежки вынесено 26 апреля, сообщает AP.

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В правительстве страны позицию Верховного суда назвали "тревожной", обвинив его в "чрезмерном и ненужном вмешательстве".

В то же время общественные активисты, наоборот, остались недовольны постановлением. По их мнению, суд дал властям "слишком много времени", чтобы узаконить слежку. Также они отмечают, что решение суда хоть и признает незаконность происходящего, но "позволяет продолжать наносить ущерб интересам граждан".

Ранее израильские власти приняли решение при помощи смартфонов отслеживать перемещение людей, зараженных коронавирусом, их контакты и соблюдение правил карантина. Жители страны расценили это как посягательство на их права и вмешательство в личную жизнь.

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  • 17 марта 2020 года премьер-министр Израиля разрешил властям контролировать соблюдение гражданами карантина через смартфоны.
  • 26 марта сообщалось, как собираются контролировать соблюдение карантина через смартфоны в Украине и в мире.

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Дарья Мостовая
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