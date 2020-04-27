В Израиле хотят запретить отслеживать через смартфоны зараженных коронавирусом

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Верховный суд Израиля запретит использовать мобильные телефоны для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом, если парламент Израиля Кнессет до конца апреля не узаконит эту практику. Постановление суда о необходимости легализации такой слежки вынесено 26 апреля, сообщает AP.

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В правительстве страны позицию Верховного суда назвали "тревожной", обвинив его в "чрезмерном и ненужном вмешательстве".

В то же время общественные активисты, наоборот, остались недовольны постановлением. По их мнению, суд дал властям "слишком много времени", чтобы узаконить слежку. Также они отмечают, что решение суда хоть и признает незаконность происходящего, но "позволяет продолжать наносить ущерб интересам граждан".

Ранее израильские власти приняли решение при помощи смартфонов отслеживать перемещение людей, зараженных коронавирусом, их контакты и соблюдение правил карантина. Жители страны расценили это как посягательство на их права и вмешательство в личную жизнь.

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17 марта 2020 года премьер-министр Израиля разрешил властям контролировать соблюдение гражданами карантина через смартфоны.

26 марта сообщалось, как собираются контролировать соблюдение карантина через смартфоны в Украине и в мире.

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