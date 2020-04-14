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В Германии зафиксировано уменьшение новых случаев коронавируса - Bloomberg

В Германии зафиксировано уменьшение новых случаев коронавируса - Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: Omer Messinger/EPA
14.04.2020, 12:34

В стране пятый день подряд наблюдается снижение темпов роста количества новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Германии за последние пять дней снизилось общее количество новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас власти страны рассматривают вопрос о том, нужно ли продлевать карантин еще на одну неделю, пишет Bloomberg со ссылкой на исследовательский университет им. Хопкинса в США.

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Министр экономики Германии Петер Альтмайер отметил, что вскоре в стране могут снять "некоторые ограничения". Он допускает, что могут открыть школы и небольшие магазины. Подробно этот вопрос будет обсуждаться с немецким канцлером Ангелой Меркель в среду, 14 апреля. 

По данным университета Хопкинса, показатель ежедневного увеличения числа случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в этом месяце стал самым низким для Германии с момента начала эпидемии, и составил около 2218 случаев в день. На 14 апреля в стране зафиксировано 130 072 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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Дарья Мостовая
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