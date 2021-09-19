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В Испании 25 000 человек устроили незаконную вечеринку. Полиция ничего не могла поделать

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 12:41
В Испании 25 000 человек устроили незаконную вечеринку. Полиция ничего не могла поделать - Фото
Полиция Мадрида (Фото - пресс-служба муниципальной полиции)

В пятницу вечером в Мадриде прошла вечеринка, в которой приняли участие около 25 000 человек. Мероприятие состоялось, несмотря на запрет в связи с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Вечеринка состоялась на открытом воздухе на территории Мадридского университета. Из-за большого числа участников полицейские не смогли избавиться от них до 7 утра субботы.

Видео оттуда показывают, что люди не придерживаются дистанции. 

"Это самая большая вечеринка, которую мы видели с начала пандемии COVID-19", – сказал представитель полиции.

Хотя с завтрашнего дня в Мадриде ослабят карантин, люди там по-прежнему должны носить маски в помещениях и соблюдать дистанцию. Также там по-прежнему запрещены вечеринки. Организаторов могут оштрафовать на 600 000 евро, если суд посчитает, что их деятельность поставила под угрозу здоровье населения. 

Подобные вечеринки также прошли в Барселоне и Логроньо. 

  • В июле 2020 года в США мужчина сходил на COVID-вечеринку. И умер.

Читайте также: Во Франции провели вечеринку в карантин. Ее разогнали, но один из участников лишился руки

Владислав Сердюк
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мадрид вечеринка коронавирус COVID-19
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