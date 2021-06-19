Во Франции провели вечеринку в карантин. Ее разогнали, но один из участников лишился руки

На западе Франции в Бретани молодежь решила организовать вечеринку под открытым небом, несмотря на ночной комендантский час. Полиция разогнала участников, однако в процессе несколько полицейских получили травмы, а одному из тусовщиков оторвало руку, сообщает France24.

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В связи с коронавирусом во Франции сейчас с 23:00 до 06:00 действует комендантский час. Однако местные все равно решили устроить вечерний рейв.

Вскоре на место событий приехала полиция, они начали разгонять присутствующих, а те – сопротивляться. В правоохранителей начали бросать "коктейли Молотова" и металлические шары для национальной игры в петанк (немного напоминает керлинг, боулинг и бильярд – ред.) весом 600-800 грамм.

В результате двоих полицейских ранили, их доставили в больницу, а один из участников вечеринки, 22-летний мужчина, потерял руку.

В январе французы устроили незаконную рейв-вечеринку на 2500 человек: видео.

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Дарья Мостовая

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