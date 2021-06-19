UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции провели вечеринку в карантин. Ее разогнали, но один из участников лишился руки

19.06.2021, 15:55
Во Франции провели вечеринку в карантин. Ее разогнали, но один из участников лишился руки - Фото
Вечеринка во Франции (скриншот с видео)

На западе Франции в Бретани молодежь решила организовать вечеринку под открытым небом, несмотря на ночной комендантский час. Полиция разогнала участников, однако в процессе несколько полицейских получили травмы, а одному из тусовщиков оторвало руку, сообщает France24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В связи с коронавирусом во Франции сейчас с 23:00 до 06:00 действует комендантский час. Однако местные все равно решили устроить вечерний рейв.

Вскоре на место событий приехала полиция, они начали разгонять присутствующих, а те – сопротивляться. В правоохранителей начали бросать "коктейли Молотова" и металлические шары для национальной игры в петанк (немного напоминает керлинг, боулинг и бильярд – ред.) весом 600-800 грамм.

В результате двоих полицейских ранили, их доставили в больницу, а один из участников вечеринки, 22-летний мужчина, потерял руку.

  • В январе французы устроили незаконную рейв-вечеринку на 2500 человек: видео.

Читайте также: Карантин. Массовая вечеринка в Майами закончилась перцовыми баллончиками в лицо – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рейв полиция франция разгон вечеринка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 