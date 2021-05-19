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В итальянском озере нашли деревню, затопленную 70 лет назад: фото

19.05.2021, 11:07
В итальянском озере нашли деревню, затопленную 70 лет назад: фото - Фото
Остатки деревни (источник - facebook.com_luisa.azzolini)

На севере Италии в центре искусственного озера Лаго-ди-Резия нашли целую деревню Курон, затопленную 70 лет назад ради постройки местной гидроэлектростанции. Ее обнаружили благодаря ремонтным работам на водохранилище, пишет BBC.

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Раньше Лаго-ди-Резия привлекало туристов старинной колокольней XIV века, расположенной по центру озера. Теперь же там появилась еще одна колоссальная достопримечательность – деревня, затопленная в 1950 году. Обнаружить ее удалось после того, как озеро для проведения ремонтных работ временно осушили. 

Снимки остатков деревни разместила в соцсети одна из местных жительниц. На фото видны относительно неплохо сохранившиеся элементы построек деревни – подвалы, лестницы, решетки.

В результате постройки ГЭС и плотины для нее на дне озера оказались около 160 домов, жителей которых расселили по окрестностям.

Примечательно, что эта история легла в основу сериала Netflix "Затопленный город" – основные виды для картины снимали именно там.

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Дарья Мостовая
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фото италия деревня руины озеро колокольня курон
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