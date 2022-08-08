В Китае назвали Пелоси "врагом народа"

Власти Китая назвали спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "врагом народа". Как пишет Newsweek, такое определение прозвучало в речи министра иностранных дел КНР Ван И в адрес американского топ-политика, которая на прошлой неделе посетила Тайвань, чем разгневала официальный Пекин.

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Глава МИД Китай заявил, что "некоторые американские политики заботятся только о своих личных интересах", пригрозил, что они "откровенно играют с огнем в тайваньском вопросе".

"Делают себя врагами 1,4 миллиарда китайцев и определенно окажутся в нехорошем месте", – сказал Ван И во время выступления перед Советом министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, не уточняя, о чем речь.

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Министр посетовал, что власти США "организовали так называемый визит третьего лица в страну, проигнорировав неоднократные предупреждения Китая". Он "напомнил", что Тайвань "является частью не США, а Китая".

"Пелоси, публично поддерживающая сепаратистские силы на острове и присоединившаяся к ним, стала врагом китайской нации", – заявил Ван И.

Евгений Пилипенко

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