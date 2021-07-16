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В китайских провинциях непривитых от COVID-19 не пустят в больницы, школы и парки

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16.07.2021, 11:59
В китайских провинциях непривитых от COVID-19 не пустят в больницы, школы и парки - Фото
Коронавирус в Китае (Фото - ЕРА)

В некоторых регионах Китая невакцинированным жителям запретят доступ к больницам, школам, домам престарелых и даже паркам. Власти объясняют такое решение тем, что уровень вакцинации в стране должен достичь не менее 80%, передает CNN.

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Ограничения коснутся непривитых от коронавируса жителей как минимум восьми провинций Китая. Власти уже предупредили граждан, что до конца июля или до начала августа необходимо вакцинироваться – иначе в дальнейшем они столкнутся с рядом ограничений в повседневной жизни.

К примеру, жители китайской провинции Цзянси получили уведомления о том, что с 26 июля непривитые граждане не смогут получить доступ к школам, общественному транспорту, медицинским учреждениям и к другим удобствам и услугам. Местные должны сделать первую прививку до 25 июля, а вторую – до 25 августа. Исключение – дети до 18 лет и люди, у которых есть противопоказания к вакцинации (нужно получить справку об этом).

Коммунистическая партия стремится достичь коллективного иммунитета к декабрю этого года.

По данным государственных СМИ, по состоянию на середину июля в Китае были привиты от коронавируса 1,4 млн человек. Однако нет точной информации, какая часть привитых уже получила обе дозы вакцины.

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Оксана Житнюк
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вакцинация прививка коронавирус   COVID-19
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