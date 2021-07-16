В китайских провинциях непривитых от COVID-19 не пустят в больницы, школы и парки
В некоторых регионах Китая невакцинированным жителям запретят доступ к больницам, школам, домам престарелых и даже паркам. Власти объясняют такое решение тем, что уровень вакцинации в стране должен достичь не менее 80%, передает CNN.
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Ограничения коснутся непривитых от коронавируса жителей как минимум восьми провинций Китая. Власти уже предупредили граждан, что до конца июля или до начала августа необходимо вакцинироваться – иначе в дальнейшем они столкнутся с рядом ограничений в повседневной жизни.
К примеру, жители китайской провинции Цзянси получили уведомления о том, что с 26 июля непривитые граждане не смогут получить доступ к школам, общественному транспорту, медицинским учреждениям и к другим удобствам и услугам. Местные должны сделать первую прививку до 25 июля, а вторую – до 25 августа. Исключение – дети до 18 лет и люди, у которых есть противопоказания к вакцинации (нужно получить справку об этом).
Коммунистическая партия стремится достичь коллективного иммунитета к декабрю этого года.
По данным государственных СМИ, по состоянию на середину июля в Китае были привиты от коронавируса 1,4 млн человек. Однако нет точной информации, какая часть привитых уже получила обе дозы вакцины.
- В июне 2021-го президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет вакцинировать население страны от коронавируса в принудительном порядке – всех, кто откажется от прививки, ждет лишение свободы.
- 4 июля сообщалось, что в Таджикистане вводится обязательная вакцинация взрослых граждан от коронавируса.
- 9 июля стало известно, что власти Фиджи решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор – штрафовать.
- Обязательную вакцинацию для медработников и персонала в домах престарелых также вводят во Франции.
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