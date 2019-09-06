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В Конгрессе США представили резолюцию против возврата России в G7

В Конгрессе США представили резолюцию против возврата России в G7 - Фото
Конгресс США (фото - Pixabay)
06.09.2019, 23:34

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру

В США конгрессмен-демократ Альбио Сайрес представил резолюцию, направленную против включения России в состав участников будущих саммитов Большой семерки, пока она не станет уважать территориальную целостность соседних стран и придерживаться стандартов демократического общества. Об этом сообщает Голос Америки.

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о намерении пригласить российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.

Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.

"Членство России в G8 было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона, - заявил конгрессмен Сайрус. - Будущее включение России в группу привязано к конкретному условию - уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".

По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.

"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в G7, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе", - подчеркнул Сайрус.

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.

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