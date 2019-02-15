В метро Парижа человека облили "кислотой": он в тяжелом состоянии

Фото: ЕРА

Сегодня, 15 февраля, на первой линии в метрополитене Парижа злоумышленник облил человека едкой жидкостью. Об этом сообщил местный сайт Franceinfo.

Пострадавший получил тяжелые ожоги лица и рук, и сейчас находится в критическом состоянии. Кто это - женщина или мужчина, источник не уточняет.

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Атака произошла на участке между станциями "Бастилия" и "Гар-де-Лион".

Преступнику удалось скрыться.

В полиции уточнили: пока рано утверждать, что в инциденте была использована кислота. По данным СМИ, между двоими произошла перепалка, после чего один из конфликтующих плеснул чем-то в лицо другому.

Также на днях на другой ветке парижского метро кислотные ожоги получили мужчина и женщина: последняя села на место, где была разлита серная кислота. Мужчина, который пришел ей на помощь, получил ожог руки.

31 июля 2018 года в Херсоне плеснули серной кислотой в лицо советнице мэра, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го. Подозреваемый заказчик преступления арестован.