В МИД России заявили, что санкции против РФ "останутся навсегда"
07.06.2021, 13:08
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что санкции против Москвы "останутся навсегда". Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
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"Он (санкционный режим - ред.) останется навсегда. Давайте быть реалистами", – сказал он, отмечая, что санкции уже "воплощены во многих законодательных и нормативных актах" США и других стран.
Панкин утверждает, что РФ следует готовится к новым санкциям – санкционные меры якобы "уже определены", а в РФ готовятся к отключению от международных платежных систем.
- После нового витка российской агрессии в апреле этого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей.
- 15 марта президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В Евросоюзе сказали, что пока не планируют предпринимать аналогичные действия против РФ. Позже стало известно, что Польша, а также еще семь стран ЕС настаивают на введении новых санкций против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины.
- В апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина призывала Евросоюз отключить Россию от системы международных межбанковских платежей SWIFT в случае обострения ситуации со стягиванием войск.
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