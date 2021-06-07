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В МИД России заявили, что санкции против РФ "останутся навсегда"

07.06.2021, 13:08
В МИД России заявили, что санкции против РФ
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что санкции против Москвы "останутся навсегда". Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости. 

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"Он (санкционный режим - ред.) останется навсегда. Давайте быть реалистами", – сказал он, отмечая, что санкции уже "воплощены во многих законодательных и нормативных актах" США и других стран.

Панкин утверждает, что РФ следует готовится к новым санкциям – санкционные меры якобы "уже определены", а в РФ готовятся к отключению от международных платежных систем. 

Читайте также: Зеленский: Россия привыкла к санкциям ЕС и США – нужны новые

Станислав Стороженко
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Россия санкции МИД александр панков
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