В мире более 300 млн человек вакцинировались от коронавируса, Украина на 91 месте

В мире от коронавируса вакцинированы 304 млн человек в 114 странах, сообщает Bloomberg. В Украине по данным Минздрава число вакцинированных достигло почти 18 000.

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За 7 марта в Украине были вакцинированы 910 человек, общее число вакцинированных достигло 17 947. Больше всего вакцинированных – в Донецкой области, 2180, меньше всего – в Закарпатской, 324.

Украина находится на 91-м месте в мире, в стране вакцинированы немногим больше человек, чем в Казахстане и Сальвадоре, и немногим меньше, чем в Албании и Беларуси.

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В первую десятку по числу вакцинированных входят США (90,4 млн), Китай (52,5 млн), Великобритания (23,3 млн), Индия (20,9 млн), Бразилия (10,4 млн), Турция (9,9 млн), Израиль (8,7 млн), Россия (7,5 млн), Германия (7,3 млн) и ОАЭ (6,3 млн).

По количеству вакцинированных на 100 человек на первом месте Израиль (96,01), Сейшелы (85,12), ОАЭ (58,36), Мальдивы (40,76) и Великобритания (34,93).

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области но, по словам Степанова, в скором времени там могут оказаться еще семь областей.

4 марта украинские ученые подтвердили, что в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине выявлены 5572 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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