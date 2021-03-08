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В мире более 300 млн человек вакцинировались от коронавируса, Украина на 91 месте

08.03.2021, 09:54
В мире более 300 млн человек вакцинировались от коронавируса, Украина на 91 месте - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

В мире от коронавируса вакцинированы 304 млн человек в 114 странах, сообщает Bloomberg. В Украине по данным Минздрава число вакцинированных достигло почти 18 000.

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За 7 марта в Украине были вакцинированы 910 человек, общее число вакцинированных достигло 17 947. Больше всего вакцинированных – в Донецкой области, 2180, меньше всего – в Закарпатской, 324.

Украина находится на 91-м месте в мире, в стране вакцинированы немногим больше человек, чем в Казахстане и Сальвадоре, и немногим меньше, чем в Албании и Беларуси.

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В первую десятку по числу вакцинированных входят США (90,4 млн), Китай (52,5 млн), Великобритания (23,3 млн), Индия (20,9 млн), Бразилия (10,4 млн), Турция (9,9 млн), Израиль (8,7 млн), Россия (7,5 млн), Германия (7,3 млн) и ОАЭ (6,3 млн).

По количеству вакцинированных на 100 человек на первом месте Израиль (96,01), Сейшелы (85,12), ОАЭ (58,36), Мальдивы (40,76) и Великобритания (34,93).

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Денис Юдин
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