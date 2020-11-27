В Молдове из-за коронавируса вводят чрезвычайное положение до 15 января

В Молдове с 30 ноября по 15 января введут чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает NewsMaker.

По решению властей, с 28 ноября в Молдове запретят работу ночных клубов и караоке. А с 30 ноября ограничат график работы баров, ресторанов и кафе в ночное время – с 22:00 до 07:00 они смогут работать только в режиме доставки.

Также в Молдове запретят проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Закроют театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры (проводить репетиции разрешается).

Кроме того, компаниям и госструктруам рекомендуется по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

Остается в силе запрет собираться в общественных местах группами более трех человек. Люди старше 63 лет могут выходить из дома только в случае острой необходимости.

26 ноября стало известно, что правительство Грузии с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

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Наталия Медведева

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