В Москве и других городах России завоют сирены тревоги. Власти заверяют, что "это планово"

В российской столице 20 июля завоют сирены тревоги, оповещающие среди прочего об опасности воздушного/ракетного удара. О массовой проверке готовности на "случай чрезвычайной ситуации" сообщили на сайтах мэра и правительства Москвы.

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Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.

Сообщается, что, помимо сирен, с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".

О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее длительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".

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Это первая проверка сирен в Москве за время полномасштабного вторжения России в Украину. В последний раз систему проверяли в октябре 2021 года.

Сирены завоют также и в Калуге – городе, который находится на прямой линии Киев-Москва в 290 км от границы Украины. Возможно, учения пройдут также и в других точках РФ.

Как отметили в мэрии Калуги, "жителей просят не пугаться". В качестве тренировки немедленно пройти в укрытия и бомбоубежища россиян пока призывать не будут.

Евгений Пилипенко

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