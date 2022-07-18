В Москве и других городах России завоют сирены тревоги. Власти заверяют, что "это планово"
В российской столице 20 июля завоют сирены тревоги, оповещающие среди прочего об опасности воздушного/ракетного удара. О массовой проверке готовности на "случай чрезвычайной ситуации" сообщили на сайтах мэра и правительства Москвы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.
Сообщается, что, помимо сирен, с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".
О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее длительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".
Смотрите видео: Новую Каховку разбудили взрывы
Это первая проверка сирен в Москве за время полномасштабного вторжения России в Украину. В последний раз систему проверяли в октябре 2021 года.
Сирены завоют также и в Калуге – городе, который находится на прямой линии Киев-Москва в 290 км от границы Украины. Возможно, учения пройдут также и в других точках РФ.
Как отметили в мэрии Калуги, "жителей просят не пугаться". В качестве тренировки немедленно пройти в укрытия и бомбоубежища россиян пока призывать не будут.
- 18 июля оккупанты раскрыли, кто командует группировкой их войск на востоке Украины: фото.
- Также сегодня в Польшу прибыли танки Abrams.
Комментарии