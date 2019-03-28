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28.03.2019, 18:23

В НАТО назначили генерального секретаря на ближайшие два года

В НАТО назначили генерального секретаря на ближайшие два года - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Страны-союзники продлили мандат Йенса Столтенберга

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Североатлантический альянс продлил действие мандата Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО еще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что союзники по НАТО продлили срок предбывания Столтенберга на посту генсека альянса до 30 сентября 2022 года, и выразили поддержку его работы по адаптации и модернизации НАТО.

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Столтенберг в Twitter подтвердил, что остается в должности генсека НАТО.

"Для меня является честью решение союзников НАТО продлить мой срок пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года", - написал он.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года.

27 марта сообщалось, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп встретится со Столтенбергом в Вашингтоне.

15 марта в НАТО назвали имя нового верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Этот пост займет генерал Тод Уолтерс.

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Теги: нато, йенс столтенберг
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