В Нью-Йорке похоронное бюро хранило трупы в обычных грузовиках - CNN

В нью-йоркском округе Бруклин возле похоронного бюро полиция обнаружила четыре грузовика с десятками трупов. Люди увидели, как из машин что-то капает, и вызвали правоохранителей, сообщает CNN.
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По словам источника в правоохранительных органах, похоронное бюро хранило подготовленные для кремации трупы в грузовиках, поскольку в помещении не хватало места. При этом лед полицейские нашли только в одном из грузовиков, тогда как в остальных систем дополнительного охлаждения предусмотрено не было.
В полиции отмечают, что в Нью-Йорке есть спецтранспорт с морозильными камерами для таких случаев, но сейчас весь он занят из-за вспышки коронавируса, поэтому, вероятно, похоронное бюро и решило воспользоваться не предназначенными для хранения тел грузовиками.
Собственник похоронного бюро комментировать ситуацию отказался.
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