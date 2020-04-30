В Нью-Йорке похоронное бюро хранило трупы в обычных грузовиках - CNN

Иллюстративное фото: pixabay.com

В нью-йоркском округе Бруклин возле похоронного бюро полиция обнаружила четыре грузовика с десятками трупов. Люди увидели, как из машин что-то капает, и вызвали правоохранителей, сообщает CNN.

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По словам источника в правоохранительных органах, похоронное бюро хранило подготовленные для кремации трупы в грузовиках, поскольку в помещении не хватало места. При этом лед полицейские нашли только в одном из грузовиков, тогда как в остальных систем дополнительного охлаждения предусмотрено не было.

В полиции отмечают, что в Нью-Йорке есть спецтранспорт с морозильными камерами для таких случаев, но сейчас весь он занят из-за вспышки коронавируса, поэтому, вероятно, похоронное бюро и решило воспользоваться не предназначенными для хранения тел грузовиками.

Собственник похоронного бюро комментировать ситуацию отказался.

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24 марта 2020 года в столице Испании Ледовый дворец превратили в морг для умерших от коронавируса.

28 марта сообщалось, что из-за нехватки места для трупов в Великобритании под морг отдали аэропорт.

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