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В Нью-Йорке разрешат тестировать на коронавирус в аптеках

В Нью-Йорке разрешат тестировать на коронавирус в аптеках - Фото
Медицинские тенты в Нью-Йорке (Фото: Peter Foley/EPA)
26.04.2020, 10:07

Губернатор штата Нью-Йорк анонсировал тестирование на коронавирус в 5000 аптек

В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC.

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По словам Куомо, тестирование на коронавирус смогут проводить около 5000 аптек, что позволит делать до 40 000 тестов в день.

В Нью-Йорке уже более 288 000 случаев COVID-19, это больше, чем в любой другой стране мира. От болезни в штате умерло уже почти 22 000 человек.

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Денис Юдин
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нью-йорк тестирование коронавирус COVID-19 Эндрю Куомо
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