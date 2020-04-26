В Нью-Йорке разрешат тестировать на коронавирус в аптеках

Медицинские тенты в Нью-Йорке (Фото: Peter Foley/EPA)

В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC.

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По словам Куомо, тестирование на коронавирус смогут проводить около 5000 аптек, что позволит делать до 40 000 тестов в день.

В Нью-Йорке уже более 288 000 случаев COVID-19, это больше, чем в любой другой стране мира. От болезни в штате умерло уже почти 22 000 человек.

10 апреля Куомо заявил, что благодаря карантину эпидемию коронавируса в Нью-Йорке удалось взять под контроль .

взять под контроль 24 апреля Куомо заявил, что по предварительным данным исследования в штате Нью-Йорк может быть до 2,7 млн переболевших коронавирусом

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