В Нью-Йорке разрешат тестировать на коронавирус в аптеках

В американском штате Нью-Йорк тестирование на коронавирус разрешат проводить в аптеках. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает BBC.
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По словам Куомо, тестирование на коронавирус смогут проводить около 5000 аптек, что позволит делать до 40 000 тестов в день.
В Нью-Йорке уже более 288 000 случаев COVID-19, это больше, чем в любой другой стране мира. От болезни в штате умерло уже почти 22 000 человек.
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