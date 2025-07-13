В отчете раскрыли ошибки Секретной службы США во время покушения на Трампа в июле 2024-го

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Ошибки Секретной службы Соединенных Штатов раскрыты в новом отчете о попытке убийства Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Батлере год назад. Документ подготовило Управление по вопросам подотчетности правительства по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли, передает Independent.

Офис Грассли опубликовал отчет в субботу, 12 июля. Сенатор заявил, что покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

В отчете говорится, что Секретная служба "не внедрила меры безопасности", которые могли бы предотвратить покушение. В нем были освещены многочисленные ошибки ведомства, отмечены серьезные проблемы с коммуникацией, а также "отсутствие конкретных и полных инструкций" для агентов на митинге.

В документе утверждается, что чиновники агентства знали о возможной угрозе Трампу еще до митинга. Однако эта угроза "не касалась конкретно митинга 13 июля или нападавшего".

Секретная служба и местные правоохранительные органы "не знали об угрозе" из-за "изолированной практики агентства по обмену секретной информацией".

В отчете было рекомендовано, чтобы агентство обязалось "внести изменения в политику Секретной службы, дабы требовать от нее проактивного обмена информацией об угрозах, это может помочь гарантировать, что ее агенты и партнеры будут иметь информацию, необходимую для обеспечения эффективной защиты".

В документе также отмечается, что многие офицеры Секретной службы "столкнулись с ограниченным доступом" к своим мобильным телефонам во время митинга, что, вероятно, препятствовало эффективной коммуникации.

Грассли заявил, что провал Секретной службы 13 июля "стал кульминацией многолетней неэффективной работы" и произошел после того, как администрация 46-го президента США Джо Байдена якобы отклонила запросы об усилении мер безопасности по защите Трампа.

13 июля 2024 года в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Крукс.

Перед покушением на Трампа на крышу, на которой был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

23 июля Читл подала в отставку с должности главы Секретной службы после волны возмущения из-за того, что ее ведомство не смогло предотвратить покушение.