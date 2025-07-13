У звіті розкрили помилки Секретної служби США під час замаху на Трампа у липні 2024-го

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Помилки Секретної служби Сполучених Штатів розкриті у новому звіті про спробу вбивства Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Батлері рік тому. Документ підготувало Управління з питань підзвітності уряду на прохання сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі, передає Independent.

Офіс Грасслі опублікував звіт у суботу, 12 липня. Сенатор заявив, що замах на Трампа, скоєний 13 липня 2024 року, став наслідком низки невдалих рішень і бюрократичних зволікань.

У звіті йдеться, що Секретна служба "не впровадила заходи безпеки", які могли б запобігти замаху. У ньому було висвітлено численні помилки відомства, зазначено серйозні проблеми з комунікацією, а також "відсутність конкретних і повних інструкцій" для агентів на мітингу.

У документі стверджується, що високопосадовці агентства знали про можливу загрозу проти Трампа ще до мітингу. Однак ця загроза "не стосувалася конкретно мітингу 13 липня чи нападника".

Секретна служба та місцеві правоохоронні органи "не знали про загрозу" через "ізольовану практику агентства щодо обміну секретною інформацією".

У звіті було рекомендовано, щоб агентство зобов’язалося "внести зміни до політики Секретної служби, аби вимагати від неї проактивного обміну інформацією про загрози, це може допомогти гарантувати, що її агенти та партнери матимуть інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту".

У документі також наголошується, що багато офіцерів Секретної служби "зіткнулися з обмеженим доступом" до своїх мобільних телефонів під час мітингу, що, ймовірно, перешкоджало ефективній комунікації.

Грасслі заявив, що провал Секретної служби 13 липня "став кульмінацією багаторічної неефективної роботи" й стався після того, як адміністрація 46-го президента США Джо Байдена нібито відхилила запити про посилення заходів безпеки для захисту Трампа.

13 липня 2024 року у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Крукс.

Перед замахом на Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

23 липня Чітл подала у відставку з посади очільниці Секретної служби після хвилі обурення через те, що її відомство не змогло запобігти замаху.