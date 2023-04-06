В пакете военной помощи от США, вероятно, есть "экспериментальное оружие" – видео

Новый пакет военной помощи Украине, недавно объявленный США, вероятно, содержит "экспериментальное оружие" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает оборонное издание Defence One со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.

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4 апреля 2023 года США объявили новый пакет военной помощи ВСУ на $2,6 млрд с уклоном на противовоздушную оборону. В списке в частности говорилось о 10 антидроновых системах C-UAS с лазерной наводкой, на которых акцентирует Defence One.

По данным журналистов, в начале января армия США якобы проводила конкурс, целью которого было найти "эффективную систему борьбы" с Shahed-136.

По словам представителя SAIC, компания приняла участие в конкурсе и планирует отправить в Украину 10 единиц своей продукции.

Вероятно, речь идет именно об антидроновых системах Titan, предоставление которых в Белом доме анонсировали еще 28 марта 2022 года.

СПРАВКА. Антидроновая система C-UAS Titan с лазерной наводкой призвана противодействовать БПЛА военного класса. Она определяет тип дрона и выбирает наиболее подходящие меры по выведению его из строя. Радиус обнаружения составляет 3 км, а радиус поражения угроз – 1,5 км.

В комментарии изданию представители американской армии и еще один участник испытаний – компания Invariant Systems – не подтвердили, что должны были поставлять системы Украине, но указали другие детали, подтверждающие заявления SAIC.

В контрактных документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний было уничтожение "беспилотников третьего класса", то есть дронов, вес которых превышает 25 кг. Иранский Shahed-136 весит около 200 кг.

Кроме того, другие сведения в договорном документе также соответствуют информации, предоставленной SAIC, пишет Defence One.

Например, там говорится, что проект-победитель "должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30-90 дней после заключения контракта".

Издание утверждает, что примерно столько же времени прошло между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину.

20 марта 2023 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.

22 марта госсекретарь США заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сферы.

Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.

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Мілана Головань

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