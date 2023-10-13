В Пекине на сотрудника посольства Израиля напали с ножом, утверждают израильские СМИ
13.10.2023, 12:06
Флаг Израиля (Фото: ЕРА, ETIENNE LAURENT)
Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщает, что в Пекине якобы напали на сотрудника посольства Израиля, в результате чего он был травмирован, его госпитализировали.
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По данным журналистов, на дипломата напали "не на территории посольства".
Его забрали в больницу с ножевым ранением, утверждает газета. Он находится в стабильном состоянии. Выясняется предыстория нападения.
Министерства иностранных дел ни Израиля, ни Китая до сих пор не отреагировали на это сообщение.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начало полную блокаду сектора Газа.
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