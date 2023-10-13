В Пекине на сотрудника посольства Израиля напали с ножом, утверждают израильские СМИ

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщает, что в Пекине якобы напали на сотрудника посольства Израиля, в результате чего он был травмирован, его госпитализировали.

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По данным журналистов, на дипломата напали "не на территории посольства".

Его забрали в больницу с ножевым ранением, утверждает газета. Он находится в стабильном состоянии. Выясняется предыстория нападения.

Министерства иностранных дел ни Израиля, ни Китая до сих пор не отреагировали на это сообщение.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а 9 октября ЦАХАЛ начало полную блокаду сектора Газа.

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