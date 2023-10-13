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В Пекине на сотрудника посольства Израиля напали с ножом, утверждают израильские СМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 12:06
В Пекине на сотрудника посольства Израиля напали с ножом, утверждают израильские СМИ - Фото
Флаг Израиля (Фото: ЕРА, ETIENNE LAURENT)

Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщает, что в Пекине якобы напали на сотрудника посольства Израиля, в результате чего он был травмирован, его госпитализировали.

По данным журналистов, на дипломата напали "не на территории посольства".

Его забрали в больницу с ножевым ранением, утверждает газета. Он находится в стабильном состоянии. Выясняется предыстория нападения.

Министерства иностранных дел ни Израиля, ни Китая до сих пор не отреагировали на это сообщение.

Читайте также: Париж запретил пропалестинские митинги. В тот же день пришлось разгонять протест.

Милана Головань
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КитайИзраильпосольствонападение
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