У Пекіні на працівника посольства Ізраїлю напали з ножем, стверджують ізраїльські ЗМІ
13.10.2023, 12:06
Прапор Ізраїлю (Фото: ЕРА, ETIENNE LAURENT)
Ізраїльська газета Yedioth Ahronoth повідомляє, що у Пекіні нібито напали на працівника посольства Ізраїлю, внаслідок чого він був травмований, його ушпиталили.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними журналістів, на дипломата напали "не на території посольства".
Його забрали до лікарні з ножовим пораненням, стверджує газета. Він перебуває у стабільному стані. Наразі з'ясовується передісторія нападу.
Міністерства закордонних справ ані Ізраїлю, ані Китаю досі не відреагували на це повідомлення.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
Читайте також: Париж заборонив пропалестинські мітинги. Того самого дня довелося розганяти протест – фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі