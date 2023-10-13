У Пекіні на працівника посольства Ізраїлю напали з ножем, стверджують ізраїльські ЗМІ

Ізраїльська газета Yedioth Ahronoth повідомляє, що у Пекіні нібито напали на працівника посольства Ізраїлю, внаслідок чого він був травмований, його ушпиталили.

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За даними журналістів, на дипломата напали "не на території посольства".

Його забрали до лікарні з ножовим пораненням, стверджує газета. Він перебуває у стабільному стані. Наразі з'ясовується передісторія нападу.

Міністерства закордонних справ ані Ізраїлю, ані Китаю досі не відреагували на це повідомлення.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

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