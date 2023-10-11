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В Польше – новый начальник Генштаба, он из спецназовцев

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 11:54
В Польше – новый начальник Генштаба, он из спецназовцев - Фото
Веслав Кукула (фото - kongres590.pl)

В Польше провели ротацию военачальников: новым начальником Генштаба стал Веслав Кукула, а оперативным командующим вооруженными силами – Мацей Клиш. Об этом сообщил в X министр обороны страны Мариуш Блащак после того, как президент Анджей Дуда их назначил.

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Помимо этого, временно исполняющим обязанности генерального командующего будет генерал Марек Соколовский, а командующего Силами территориальной обороны (СТО) – полковник Кшиштоф Станьчик.

До 9 октября НГШ был генерал Раймунд Анджейчак, генкомандующим – генерал-лейтенант Кукула, оперативным командующим – генерал-лейтенант Томаша Пиотровский, а командующим СТО – генерал-майор Клиш. 

Отставка Пиотровского и Анджейчака может быть связана с конфликтом военных с Блащаком и падением российской ракеты в Польше в декабре 2022 года, пишет Polsat.

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Кукула и Клиш, бывшие спецназовцы, стояли за созданием СТО, формально существующих с 1 января 2017 года.

TVN24 объясняет, что в польской армии есть четыре важнейших должности. Прежде всего это начальник Генштаба ("первый солдат").

У него в подчинении – генеральный командующий (отвечает за подготовку войск, в мирное время ему подчиняется большинство профессиональных солдат) и оперативный командующий вооруженными силами (отвечает за то, что выходит за рамки обычной подготовки; занимается реагированием на стихийные бедствия, охраной госграницы в воздушном пространстве, поддержкой погранслужбы на суше и, возможно, в море).

Четвертый по значимости генерал — командующий Силами теробороны, который, как и начальник Генштаба, подчиняется непосредственно министру обороны.

Все четыре генерала назначаются президентом по запросу главы Минобороны и с контрассигнацией премьера.

Євген Пилипенко
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польшаВеслав Кукула
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