Война на Ближнем Востоке на руку Кремлю, отвлекает внимание от Украины – Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что военные действия, развязанные террористами ХАМАС против Израиля, играют на руку России, поскольку перетягивают на себя внимание мирового сообщества. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В интервью PolsatNews Дуда заявил, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает международное внимание от агрессии Москвы в Украине и может привести к новому витку миграционного кризиса в Европе.

"Это, безусловно, выгодно для России и для российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание всего мира", — сказал Дуда.

Он также считает, что из-за войны ХАМАС против Израиля Евросоюз, скорее всего, ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока.

По данным Евростата, на конец июня 2023 года в Польше было зарегистрировано примерно 975 000 украинцев.

4 октября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что со следующего года страна начнет сокращать помощь для украинских беженцев.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что за атаками террористов ХАМАС на Израиль стоит Россия.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Премьер Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.