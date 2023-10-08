Війна на Близькому Сході на руку Кремлю, вона відвертає увагу від України – Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що військові дії, розв'язані терористами ХАМАС проти Ізраїлю, грають на руку Росії, оскільки перетягують на себе увагу світової спільноти. Про це повідомляє Reuters.
В інтерв'ю PolsatNews Дуда заявив, що конфлікт на Близькому Сході відвертає міжнародну увагу від агресії Москви в Україні та може призвести до нового витку міграційної кризи в Європі.
"Це, безумовно, вигідно для Росії та для російської агресії проти України. Це відвертає увагу всього світу", – сказав Дуда.
Він також вважає, що через війну ХАМАС проти Ізраїлю на Євросоюз, швидше за все, чекає ще одна хвиля мігрантів з Близького Сходу.
За даними Євростату, на кінець червня 2023 року у Польщі було зареєстровано приблизно 975 000 українців.
4 жовтня представник уряду Польщі Петро Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу українським біженцям.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- Прем'єр Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни, розпочато зачистку терористів. З вечора по всьому Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Гази.
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