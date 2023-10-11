У Польщі – новий начальник Генштабу, він із командос

У Польщі провели ротацію воєначальників: новим начальником Генштабу став Веслав Кукула, а оперативним командувачем збройних сил – Мацей Кліш. Про це повідомив у X міністр оборони країни Маріуш Блащак після того, як президент Анджей Дуда їх призначив.

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Крім цього, тимчасовим виконувачем обов'язків генерального командувача буде генерал Марек Соколовський, а командувачем Силами територіальної оборони (СТО) – полковник Кшиштоф Станьчик.

До 9 жовтня НГШ був генерал Раймунд Анджейчак, генкомандувачем – генерал-лейтенант Кукула, оперативним командувачем – генерал-лейтенант Томаш Піотровський, а командувачем СТО – генерал-майор Кліш.

Відставка Піотровського та Анджейчака може бути пов'язана з конфліктом військових із Блащаком та падінням російської ракети в Польщі у грудні 2022 року, пише Polsat.

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Кукула та Кліш, колишні спецназівці, стояли за створенням СТО, які формально існують з 1 січня 2017 року.

TVN24 пояснює, що у польській армії є чотири найважливіші посади. Насамперед це начальник Генштабу ("перший солдат").

У нього в підпорядкуванні – генеральний командувач (відповідає за підготовку військ, у мирний час йому підпорядковується більшість професійних солдатів) та оперативний командувач збройних сил (відповідає за те, що виходить за межі звичайної підготовки; займається реагуванням на стихійні лиха, охороною держкордону в повітряному просторі, підтримкою прикордонної служби на суші та, можливо, в морі).

Четвертий за значущістю генерал – командувач Силами тероборони, який, як і начальник Генштабу, підпорядковується безпосередньо міністрові оборони.

Усі чотири генерали призначаються президентом на запит глави Міноборони та з контрасигнацією прем'єра.

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