В результате прорыва плотины в Бразилии погибли уже 34 человека

Фото: ЕРА

Около 300 человек пропали без вести после обрушения плотины на железорудном руднике на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальных лиц.

Они говорят, что шансов найти людей живыми мало.

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Пока, по информации ВВС, погибшими признаны 11 человек.

До сих пор непонятно, что послужило причиной обрушения плотины.

AFP со ссылкой на бразильских чиновников сообщает о 34 погибших.

25 января в штате Минас-Жерайс, на юго-востоке Бразилии произошел прорыв дамбы на шахте, принадлежащей бразильской горнодобывающей компании Vale SA. Затопило часть муниципалитета Вила Фортек.

Многие люди оказались в ловушке, отрезанные от внешнего мира потоками воды и ила.