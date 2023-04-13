В России 60-летнюю женщину отправили в СИЗО за попытку поджога военкомата
В Коми, РФ, 60-летнюю женщину отправили в СИЗО по делу о покушении на теракт из-за попытки поджога военкомата. Об этом сообщает Дождь.
По версии следствия, пишет издание, в апреле 60-летняя жительница Усинска Надежда Корнилова "совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений".
12 апреля издание Комиинформ сообщало, что в регионе за попытку поджога военкомата задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании Надежду К.
Сообщалось, что задержанная пришла к зданию военкомата с двумя коктейлями Молотова, однако ни одна из бутылок не загорелась, а в момент попытки поджога россиянку задержал полицейский, охранявший здание.
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