В России 60-летнюю женщину отправили в СИЗО за попытку поджога военкомата

В Коми, РФ, 60-летнюю женщину отправили в СИЗО по делу о покушении на теракт из-за попытки поджога военкомата. Об этом сообщает Дождь.

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По версии следствия, пишет издание, в апреле 60-летняя жительница Усинска Надежда Корнилова "совершила покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений".

12 апреля издание Комиинформ сообщало, что в регионе за попытку поджога военкомата задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании Надежду К.

Сообщалось, что задержанная пришла к зданию военкомата с двумя коктейлями Молотова, однако ни одна из бутылок не загорелась, а в момент попытки поджога россиянку задержал полицейский, охранявший здание.

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Вадим Ребрина

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