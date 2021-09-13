В Москве отреагировали на задержание в Чехии россиянина по запросу Украины
13.09.2021, 19:25
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не уведомляла Россию о задержании россиянина Александра Франчетти, которого в Украине подозревают в участии в оккупации Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
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Лавров сказал, что Москва направила чешским властям ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.
Он также выразил надежду, что чешские власти "будут строго следовать закону и не станут поддаваться на политические провокации".
- Франчетти с 1990-х имеет право на постоянное проживание в Чехии. В 2014 году он приехал в Крым, где, по информации правоохранителей, участвовал в создании незаконных вооруженных формирований и терроризировал проукраинское население. За оккупацию Крыма награжден медалью. Офис генпрокурора открыл против россиянина уголовное дело. Суд арестовал его заочно.
- Вчера Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.
- Сегодня в МИД сообщили, что Украина заканчивает работу над выдачей Франчетти.
- Сейчас в Чехии регулярно отправляют в тюрьму боевиков, которые воевали на Донбассе на стороне гибридной армии РФ. С мая 2021-го от 20 лет заключения в Чехии получили четыре боевика.
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