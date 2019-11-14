В России студент открыл стрельбу в колледже: есть погибшие

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Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы в строительном колледже в Благовещенске. Об этом сообщает Медуза.

Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он беспрепятственно прошел с оружием через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу.

Она добежала до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию. Студента заблокировали сотрудники ДПС. Полицейские открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его.

После эвакуации студентов в колледже обнаружили тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт между учащимися колледжа. Охотничье ружье ИЖ-81, из которого стрелял студент, было официально на него зарегистрировано.

"Нападавший - 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. По другой версии, причиной стрельбы стала месть из-за девушки. Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий", - отмечается в сообщении.

Пострадавшие 17, 19 и 20 лет доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии.