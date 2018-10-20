В Саудовской Аравии назвали причину смерти Хашогги - СМИ

Джамаль Хашогги (скриншот видео)

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Журналист якобы умер от удушения

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Власти Саудовской Аравии считают, что журналист Джамаль Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Источник, имеющий тесные связи с Королевским дворцом, сообщил Клариссе Уорд из CNN, что, по выводам Саудовской Аравии, причиной смерти журналиста Джамаля Хашогги был захват сзади или удушение", - говорится в сообщении.

В то же время не было представлено никаких доказательств, которые бы подтвердили, причиной смерти журналиста стало именно названное действие.

Ранее сегодня сообщалось, что Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашогги. Генпрокурор страны назвал причиной смерти он драку в консульстве. Президент США Дональд Трамп сказал, что доверяет заявлениям саудитов.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.