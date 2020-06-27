В северной Индии молнии убили более 100 человек

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В северной Индии более 100 человек умерли от ударов молний. Об этом сообщает BBC.

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Ликвидаторы последствий в штате Бихар заявляют, что в регионе погибло 83 человек, еще 20 получили травмы и были госпитализированы.

Около 20 человек погибли в соседнем штате Уттар-Прадеш. Премьер-министр Нарендра Моди сказал, что предпринимаются усилия по оказанию помощи, и выразил соболезнования семьям погибших.

Власти заявляют, что это самое большое количество жертв молнии, зафиксированное государством за последние годы.

BBC сообщает, что удары молний распространены в Индии во время проливных дождей.

13 января в самый высокий небоскреб мира попала молния.

11 февраля сообщалось , что молния убила четыре особи самой крупной человекообразной обезъяны.