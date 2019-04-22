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22.04.2019, 16:25

В Шри-Ланке назвали подозреваемых в серии терактов

В Шри-Ланке назвали подозреваемых в серии терактов - Фото
Фото: ЕРА

Полиция арестовала уже 24 человека

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Правительство Шри-Ланки обвинило в серии терактов малоизвестную местную группу джихадистов National Thowheed Jamath, которая действовала при поддержке международной сети. Об этом сообщает ВВС.

Вместе с тем, на этот момент никто еще не взял на себя ответственность за взрывы.

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Полиция во время серии рейдов арестовала 24 человека. Офис президента объявил чрезвычайное положение.

Пресс-секретарь правительства назвал гражданина Тоухида Джамата главным подозреваемым.

У группы National Thowheed Jamath нет истории крупномасштабных нападений, но она стала известной в прошлом году, когда ее обвинили в повреждении буддийских статуй.

Согласно последней переписи населения, буддисты являются крупнейшей религиозной группой Шри-Ланки, составляющей около 70,2% населения.

Это религия сингальского большинства Шри-Ланки, и ей отводится первостепенное место в законах страны.

Индусы и мусульмане составляют 12,6% и 9,7% населения соответственно.

По данным переписи 2012 года, в Шри-Ланке проживает около 1,5 миллиона христиан, подавляющее большинство из которых являются католиками.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще два взрыва. По официальным данным, на текущий момент погибли 290 человек и 500 ранены. 

Сегодня в Шри-Ланке в ходе обезвреживания взрывного устройства, заложенного в припаркованном возле церкви фургоне, произошел еще один взрыв.

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Теги: теракт, терроризм, Шри-Ланка
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