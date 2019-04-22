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22.04.2019, 14:59

В Шри-Ланке прогремел новый взрыв - СМИ

В Шри-Ланке прогремел новый взрыв - СМИ - Фото
Фото: ЕРА

Представители сил безопасности страны пока не комментировали происшествие

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В Шри-Ланке в ходе обезвреживания взрывного устройства, заложенного в припаркованном возле церкви фургоне, произошел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

"Фургон взорвался, когда подразделение по обезвреживанию бомб STF и военно-воздушные силы попытались обезвредить устройство", - сказал свидетель.

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Представители сил безопасности страны пока не комментировали происшествие.

21 апреля 2019 года  в Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. Позже прогремел еще один взрыв, в результате которого погибли еще два человека. Жертвами стали, по последним данным полиции, 290 человек. Около 500 человек пострадали.

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Теги: теракт, терроризм, Шри-Ланка
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