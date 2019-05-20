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20.05.2019, 20:25

В Швеции запросили ордер на арест Ассанжа

В Швеции запросили ордер на арест Ассанжа - Фото
Фото: EPA

Это первый шаг в попытке добиться экстрадиции основателя Wikileaks в Швецию

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Прокуратура Швецим сегодня, 20 мая, отправили официальный запрос на получение ордер на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который сейчас находится под арестом в Великобритании. Об этом сообщает Голос Америки.

Прокурор Ева-Мари Персон сообщила, что подала запрос на заочный арест Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Это первый шаг в попытке добиться его экстрадиции в Швецию.

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"Если суд решит его задержать, я издам европейский ордер на арест по поводу его выдачи властям Швеции", – заявила она.

13 мая шведская прокуратура возобновила дело в отношении Ассанжа после получения запроса от адвоката одной из предполагаемых жертв.

В 2011 году две женщины обвинили Ассанжа в изнасиловании после конференции WikiLeaks в Стокгольме. Сам он эти обвинения отвергает. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, заявив, что обвинения - часть сговора с целью добиться его экстрадиции в США в связи с его разоблачительской деятельностью. Шведская прокуратура, по-видимому, потеряв надежду добиться обвинительного приговора, закрыла дело в 2017 году.

В апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его. Одна из истиц попросила возобновить дело об изнасиловании.

Ассанж разыскивается и в США по обвинениям в хакерской деятельности в связи с утечкой тысяч секретных дипломатических и военных материалов через WikiLeaks.

Британские власти должны решить, какой из запросов на экстрадицию является приоритетным.

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Теги: швеция, wikileaks, Джулиан Ассанж
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