В США арестовали соратника Трампа. Считают его агентом ОАЭ

В США по подозрению в работе на правительство ОАЭ арестовали Томаса Джозефа Баррака – советника электоральной кампании 2016 года и главу инаугурационного комитета 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

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Вместе с Барраком по делу обвиняются 27-летний американец Мэтью Граймс (работал на Баррака) и 43-летний гражданин ОАЭ Рашид Аль Малик Альшахи. Баррак и Граймс были арестованы в Калифорнии. Альшахи остается на свободе.

Следствие считает, что они вступили в заговор, использовали доступ Баррака к Трампу и его статус, чтобы продвигать интересы ОАЭ и предоставлять им разведданные. При этом они не известили генпрокурора США, что действуют как агенты иностранного правительства.

По данным Минюста США, Баррак неоднократно контактировал с высокопоставленными лицами ОАЭ (напрямую, а также через Альшахи и Граймса) и получал от них указания.

Правоохранители утверждают, что Баррак добавил похвальные слова в адрес ОАЭ в предвыборную речь Трампа в мае 2016-го. Также сообщается, что трио обвиняемых получало из ОАЭ тезисы для обсуждения в прессе, просило топ-лиц этой страны составить "список желаний" по внешней политике США и договорилось продвигать назначение послом США в ОАЭ кандидата, которого одобрили высокопоставленные лица ОАЭ.

В обвинении также говорится, что в сентябре 2017-го Баррак пытался отговорить Трампа от саммита в Кэмп-Дэвиде, на котором должны были рассмотреть спор между ОАЭ, Катаром и другими странами Ближнего Востоках. В итоге саммита не было.

Кроме того, сообщается, что Баррак согласился предоставить Альшахи непубличную информацию о взглядах и реакции американских высокопоставленных лиц после встречи в Белом доме топ-чиновников США и ОАЭ. Также Баррака обвиняют в даче ложных показаний агентам ФБР в 2019 году.

В ноябре 2019 года дело об отсутствии регистрации как иностранного агента было открыто против адвоката Трампа Руди Джулиани. Сообщалось, что у него были связи с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом, которые помогали искать компромат на Хантера Байдена и вели в Украине газовый бизнес.

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Марк Сировой

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