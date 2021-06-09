"Ермак все правильно делал". Кулеба отреагировал на "пленки Джулиани"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак "все делал правильно" в 2019 году во время переговоров с Руди Джулиани – адвокатом на тот момент действующего президента США Дональда Трампа. Об этом глава МИД написал в Facebook.
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Вчера американский канал CNN заявил, что получил записи разговора якобы Джулиани с Ермаком 2019 года. Журналисты утверждают, что адвокат Трампа уговаривал руководство Украины публично объявить о расследовании якобы коррупции основного политического оппонента Трампа – Джо Байдена.
Кулеба отметил, что дипломатия – "вещь нелинейная", в ней "необходимы маневры", а в 2019-м у Украины стояла задача сохранить двухпартийную поддержку в США и не испортить отношения с администрацией Трампа.
По его словам, это была "дипломатия в условиях идеального шторма", а разговор Ермака был "частью этой сложной дипломатической игры".
"Он (Ермак, – ред.) все правильно сделал, нормально удерживал разговор в рамках конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутренние дела США", – написал глава МИД.
Кулеба считает, что Украина тогда "свой тест сдала". По его мнению ни президент Владимир Зеленский, ни Ермак не дали втянуть Украину во внутреннеполитические разборки США и при этом "не побили горшки" с тогдашней администрацией Америки.
"Но публичное пространство устроено иначе чем дипломатия и поэтому теперь его разрывает от конспирологических объяснений слитого разговора. А объяснение опять же одно – в дипломатии для победы маневр не менее важен, чем в военном деле", – подытожил глава МИД.
- В 2019 году в США заподозрили, что Трамп давил на Зеленского, чтобы скомпрометировать Байдена. В результате это привело к первому импичменту Трампа.
- В ноябре 2019 года против Джулиани было начато расследование об отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и связях с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Они помогали Джулиани искать компромат на Хантера Байдена и вели в Украине газовый бизнес.
- В мае 2021-го сообщалось, что по делу Джулиани изъяли доказательства из аккаунтов электронной почты, предположительно принадлежащих бывшему генпрокурору Юрию Луценко, бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову и бизнесмену из Украины Андрею Левину.
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