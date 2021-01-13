В США обнаружили два новых штамма коронавируса – предположительно, они заразнее прежних

Сегодня, 13 января, исследователи из Университета штата Огайо заявили об обнаружении двух новых вариантов коронавируса, которые, вероятно, возникли в США. Один из них всего за три недели стал доминирующим штаммом в Колумбусе, штат Огайо. Об этом сообщает CNBC.

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Как и штамм, впервые обнаруженный в Великобритании, мутации в США, похоже, делают COVID-19 более заразным, но не похоже, что они уменьшат эффективность вакцин, говорят исследователи.

По их словам, один из новых штаммов, обнаруженный всего у одного пациента в Огайо, содержит мутацию, идентичную преобладающему в настоящее время в Великобритании варианту, отметив, что он вероятно возник в США.

Второй штамм – его назвали Columbus – стал доминирующим в городе в конце декабря – начале января. Он включает три генные мутации, которые ранее не встречались вместе у SARS-CoV2.

"Новый штамм Columbus имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но три мутации представляют собой значительную эволюцию", – сказал заместитель председателя отдела молекулярной патологии в штате Огайо и ведущий автор исследования доктор Дэн Джонс.

Он подчеркнул, что новый штамм не связан с вариантами из Великобритании и Южной Африки.

Джонс добавил, что пока рано утверждать, насколько более заразным может быть штамм в Колумбусе, но исследователи полагают, что он, вероятно, более заразен – исходя из того, насколько быстро он распространился.

Главный научный сотрудник Медицинского центра Векснера штата Огайо и соавтор исследования Питер Молер сказал, что нет данных, свидетельствующих о том, что какой-либо из новых штаммов повлияет на эффективность существующих вакцин.

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В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространялся гораздо быстрее уже известного. Однако данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину не поступало.

6 января в ВОЗ заявили, что британский штамм зафиксировали уже в более, чем 40 странах.

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Наталия Медведева

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