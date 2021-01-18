В США создали робота изо льда – его отправят изучать Антарктику и космос

Ученые Пенсильванского университета, США, создали ледяного робота IceBot. Он может работать в экстремальных условиях, поэтому его планируют использовать для изучения Антарктики, а также отправлять в межпланетные экспедиции. Об этом говорится в материалах международной конференции IROS.

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Уникальность IceBot заключается не только в его нечувствительности к холоду, но и в том, что он может отремонтировать сам себя, используя для этого "подручные средства".

Весит робот 6,3 кг и, несмотря на то, что основной его корпус состоит изо льда, может выполнять свои рабочие функции даже при комнатной температуре. Также он способен преодолевать небольшие подъемы с углом в 2,5 градуса.

В декабре 2020 года NASA решило отправить на Марс стаю собак-роботов: фото.

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Дарья Мостовая

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