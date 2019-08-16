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В США ученые назвали самый жаркий месяц в истории метеонаблюдений

В США ученые назвали самый жаркий месяц в истории метеонаблюдений - Фото
Солнце (фото - unsplash.com)
16.08.2019, 10:30

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году

Американские ученые назвали июль 2019 года самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, пишет The New Yourk Times.

Предыдущий рекорд принадлежал июлю 2016 года. Однако, второй месяц 2019-го сумел установить новый. Глобальная средняя температура в нем составила 62,1 градуса по Фарегнейту (16,7 градуса Цельсия). Данный показатель на 0,05 градуса по Фаренгейту выше, чем было зафиксировано в июле 2016 года. И на 1,7 градуса выше, чем в среднем по XX веку, отмечают ученые.

Полученные показатели соответствуют данным европейских ученых из Службы по измерению климата, которые ранее также признали июль 2019-го жарче, чем в 2016-м.   Сообщается, что для сравнения ученые по всему мииру используют данные о температуре, датируемые с 1880 года.

Как утверждают американские исследователи, рекордная жара ощущалась в большинстве частей планеты, в том числе в Северной Америке, Южной Азии, южной части африканского континента и большей части Тихого и Атлантического океанов. При этом в июле не было зафиксировано рекордно низких температур.

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