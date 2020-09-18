В США умер автор "Форреста Гампа"

В возрасте 77 лет умер писатель Уинстон Грум, который является автором романа "Форрест Гамп"

В США в возрасте 77 лет умер автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Экранизация его книги получила шесть Оскаров, став одним из самых популярных фильмов в истории. Об этом сообщает AP.

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"Хотя его будут помнить за создание "Форреста Гампа", Уинстон Грум был талантливым журналистом", - говорит губернатор штата Алабама Кей Айви.

Грум служил в армии с 1965 по 1969 год. Во время службы он посещал Вьетнам. Он стал автором 16 художественных и документальных книг. Его произведение "Разговоры с врагом", в котором рассказывается об американском военнопленном во Вьетнаме, стало финалистом Пулитцеровской премии.

Его культовый роман "Форрест Гамп" был опубликован в 1986 году, а экранизация вышла в 1994-м.

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Владислав Сердюк

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