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В США умер автор "Форреста Гампа"

18.09.2020, 12:20
В США умер автор
Уинстон Грум (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В возрасте 77 лет умер писатель Уинстон Грум, который является автором романа "Форрест Гамп"

В США в возрасте 77 лет умер автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Экранизация его книги получила шесть Оскаров, став одним из самых популярных фильмов в истории. Об этом сообщает AP.

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"Хотя его будут помнить за создание "Форреста Гампа", Уинстон Грум был талантливым журналистом", - говорит губернатор штата Алабама Кей Айви. 

Грум служил в армии с 1965 по 1969 год. Во время службы он посещал Вьетнам. Он стал автором 16 художественных и документальных книг. Его произведение "Разговоры с врагом", в котором рассказывается об американском военнопленном во Вьетнаме, стало финалистом Пулитцеровской премии. 

Его культовый роман "Форрест Гамп" был опубликован в 1986 году, а экранизация вышла в 1994-м. 

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Владислав Сердюк
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форрест гамп Уинстон Грум

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