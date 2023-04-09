В США в возрасте 103 лет скончался последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

В США в возрасте 103 лет скончался Бен Ференц, последний из прокуроров Нюрнбергского процесса, пишет The New York Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бен Ференц был прокурором армии США на стороне обвинения в отдельном процессе так называемых айнзацгрупп – карательных подразделений, созданных нацистами для ликвидации населения и уничтожения военнопленных на оккупированных территориях.

Подсудимыми были 22 нацистских военных, в том числе шесть генералов. Среди преступлений, в которых они обвинялись, был расстрел в Бабьем Яру, где в сентябре 1941 года было убито 33 771 человека, и убийство 25 тысяч латвийских евреев из Рижского гетто в ноябре и декабре 1941 года.

Все обвиняемые были признаны виновными – 14 из них приговорили к смертной казни (но казнили только четырех), двоих к пожизненному заключению.

Ференц также был специальным советником по делу против немецкого промышленника Альфрида Круппа и его топ-менеджеров, обвиняемых в пособничестве в агрессивной войне и использовании рабского труда – преимущественно евреев из Аушвица.

Круппа приговорили к 12 годам лишения свободы, но досрочно уволили в 1951 году.

Некоторое время спустя после завершения Нюрнбергского процесса Ференц остался в Западной Германии и помогал евреям в подготовке соглашения о репарациях. Затем он вернулся в США и занялся частной юридической практикой.

Ференц много лет продвигал идею создания международного трибунала. Частично его удалось реализовать в 2002 году благодаря появлению Международного уголовного суда (МКС).

В 2023 году МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в Украине.

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Бен Ференц последовательно осуждал российский режим и называл Путина, "безусловно, военным преступником". И я рад, что он увидел, как Путину выдали ордер на арест", – заявил генеральный прокурор Андрей Костин , комментируя новость о смерти Ференца.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.