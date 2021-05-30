UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ЦАР убиты три российских наемника

30.05.2021, 22:14
В ЦАР убиты три российских наемника - Фото
Фото - Corbeau News

Трое российских наемников, а также двое представителей полиции Центрально-Африканской республики убиты в результате подрыва взрывного устройства. Об этом пишет rfi.fr

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Местное издание Corbeau News пишет, что взрыв произошел еще в пятницу. 

"Поступают также сообщения о том, что четыре офицера, в том числе три полицейских и солдат FACA серьезно ранены и были отправлены в больницу в этом районе (города Берберати и Буар – ред.)", – отмечают журналисты.

Сообщается, что все девять жертв ехали в машине российских наемников. 

Читайте также: "Мы думали, русские пришли помочь". Опубликовано расследование о наемниках из России в ЦАР

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия наемники цар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 