В ЦАР убиты три российских наемника

Трое российских наемников, а также двое представителей полиции Центрально-Африканской республики убиты в результате подрыва взрывного устройства. Об этом пишет rfi.fr.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Местное издание Corbeau News пишет, что взрыв произошел еще в пятницу.

"Поступают также сообщения о том, что четыре офицера, в том числе три полицейских и солдат FACA серьезно ранены и были отправлены в больницу в этом районе (города Берберати и Буар – ред.)", – отмечают журналисты.

Сообщается, что все девять жертв ехали в машине российских наемников.

22 декабря 2020-го сообщалось, что Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

30 марта местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двоих человек и разграбили магазины.

В апреле стало известно, что ООН подозревает боевиков ЧВК Вагнера в массовых казнях и пытках в ЦАР.

Читайте также: "Мы думали, русские пришли помочь". Опубликовано расследование о наемниках из России в ЦАР

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.