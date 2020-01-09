В центре Багдада разорвались несколько ракет - Reuters

Багдад, Зеленая зона (Иллюстративное фото: EPA)

Три ракеты попали в район сильно укрепленной "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные миссии, это вызвало пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.

По данным информаторов, что по меньшей мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Информации о пострадавших и о том, кто выпустил ракеты, пока нет.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани

КСИР уверяет , что в результате их атаки погибли около 80 военных США и более 200 были ранены. Пентагон эти данные не подтверждает.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил , что ни один американец в результате иранской атаки не пострадал, а разрушения были незначительными. Он пообещал новые жесткие санкции против Ирана в ответ на нападение.

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